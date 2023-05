Joseph Staline sort d’un long sommeil. L’ancien dictateur soviétique se réveille au purgatoire, immense cité en ruines, où il est accompagné d’Adolph Hitler, Benito Mussolini et Winston Churchill. Les quatre protagonistes de la Seconde Guerre mondiale attendent ensemble la décision divine.

Le cinéaste russe Alexandre Sokourov revient avec un film étonnant sous forme de conte imaginaire dans lequel les pires tortionnaires du XXe siècle – Hitler, Staline, Mussolini – se retrouvent et conversent ensemble, avec la présence étonnante du héros Churchill, en attendant leurs nouvelles destinées. Avec cette mise en place inédite, Fairytale bénéficie d’un humour sarcastique: Hitler est obsédé par la judéité de Staline, le petit Père des peuples ne vante que la Russie éternelle et le Duce ne cesse de se mesurer aux deux sanglants dictateurs. Seul Churchill semble d’une lucidité déconcertante face aux trois autres, caricatures d’eux-mêmes, même dans la mort.

Œuvre expérimentale étourdissante, Fairytale se révèle d’une grande puissance par la force de sa réalisation: les images d’archives des quatre protagonistes, qui déclament des dialogues sortis de l’imagination de Sokourov, sont incrustés dans des décors en noir et blanc qui rappellent les dessins et les toiles d’Hubert Robert, de Piranèse ou de Dürer. Les millions de victimes apparaissent sous la forme d’une marée humaine hurlante et dans un chaos indescriptible que la musique de Murat Kabardokov illustre. Après Moloch (1999) et L’Arche russe (2002), Alexandre Sokourov propose une expérience de cinéma passionnante et une réflexion sur les totalitarismes d’hier et ceux d’aujourd’hui.