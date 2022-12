Première réalisation de l’actrice québécoise Charlotte Le Bon, Falcon Lake est l’adaptation du roman graphique Une Sœur de Bastien Vivès. Le récit, paru en 2017 chez Casterman, très descriptif et peu dialogué, est finement amené sur le grand écran, dans une atmosphère à la fois sensuelle, mystérieuse et initiatique.

Au cours d’un séjour dans la maison d’une amie de ses parents, Bastien (Joseph Engel), adolescent de 13 ans, fait la connaissance de Chloé (Sara Montpetit). A 16 ans, la brune aux idées macabres va pourtant subjuguer le jeune garçon.

Chronique adolescente filmée dans une nature mystérieuse, Falcon Lake commence dans l’insouciance de jeux d’enfants et d’émois amoureux en attendant un drame inéluctable. Dans la dense forêt de sapins ou au bord du lac, Bastien et Chloé se découvrent et s’attirent. Mais les trois ans qui séparent Chloé du jeune adolescent le laisse de côté lorsque la jeune fille se laisse entraîner par une bande de garçons.

La nuit orageuse, la pluie, l’eau du lac, le feu de camps… autant d’éléments que Bastien doit affronter pour percer le mystère de Chloé. Subtilement réalisé, mis en musique par Shida Shahabi, Falcon Lake doit beaucoup à l’interprétation de ses deux jeunes acteurs, Joseph Engel et son doux regard ainsi que Sara Montpetit, une révélation de jeune fille ténébreuse et sensuelle.