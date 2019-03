/Haute pègre: les escrocs amoureux.

De Venise à Paris, l’itinéraire amoureux de deux escrocs mondains, Lily (Miriam Hopkins) et Gaston Monescu (Herbert Marshall). Ce couple de voleurs atypiques écume les palaces et les cercles huppés de la bourgeoisie européenne. Lors d’une soirée à l’Opéra Comique de Paris, le duo jette son dévolu sur le sac de la richissime Mariette Collet (irrésistible Kay Francis).

A la suite du vol, la jeune et séduisante veuve propose 20 000 francs à celui qui lui retrouvera son précieux objet. L’occasion pour Gaston Monescu de récupérer sa prime tout en tombant sous le charme de l’héritière des parfums Collet.

Le cycle de reprises des films de Lubitsch en version restaurée se poursuit grâce au distributeur Splendor Films qui propose ce « Trouble in paradise » – son titre original – un film que le maître estimait être son préféré. Il faut dire que « Haute pègre » , adapté d’une pièce de Aladar Laszlo, est un bijou de raffinement et de sophistication. Tout relève du génie scénaristique et cinématographique dans « Haute pègre »: les dialogues savoureux, les plans inventifs, les décors Art déco somptueux et une mise en scène inventive. N’oublions pas la sensualité et la sexualité – toujours suggérée – qui émanent de ce chef d’oeuvre de 1932.

Qui sont véritablement les escrocs dans « Haute pègre » ? Lily et Gaston ou bien tout simplement cette élite faite de rentiers et d’administrateurs véreux? Le maître Lubitsch emmène dans son manège arnaqueurs et arnaqués pour le meilleur de la comédie.