Lors de son trajet sur une route le menant vers la Californie, le jeune Jim Halsey (C. Thomas Howell) fait entrer dans sa voiture un auto-stoppeur, John Ryder (Rutger Hauer). Menaçant, le mystérieux voyageur est un fait un tueur en série…

Excellente initiative des éditeurs et distributeurs Sidonis Calysta et Tamasa de ressortir en version restaurée 4K ce thriller mythique des années 1980. Réalisé par Robert Harmon sur un scénario d’Eric Red, Hitcher est un road-movie sanglant qui bénéficie d’une réalisation soignée et d’une superbe image CinemaScope.

Lorgnant sur les codes de la série B, Robert Harmon installe une tension palpable dès les premières minutes de son récit où, sur une autoroute déserte du Texas, apparaît un voyageur trempé par l’orage. « Ma mère m’a dit de ne jamais faire ça » sont les premiers mots de Jim lorsqu’il s’arrête sur le bord de la route pour laisser monter celui qui se révèle bientôt un dangereux psychopathe.

Non dénué d’humour, le récit des deux auteurs installe une fascination réciproque, avec des sous-entendus sexuels, du conducteur avec celui qui va devenir son tortionnaire. Car la grande force du film, c’est d’embarquer le jeune homme, et les spectateurs avec, dans une spirale sanglante où la victime devient malgré elle accusée des crimes de l’auto-stoppeur.

Si les juvéniles comédiens C. Thomas Howell et Jennifer Jason Leigh dans le rôle de la serveuse d’un relais routier incarnent de jeunes et innocentes brebis, c’est bien Ryder, interprété par le magistral Rutger Hauer – colosse blond aux yeux bleus -, qui fascine par sa violence et son ambiguïté.

Voyager avec Hitcher, c’est se laisser porter dans une thriller mené par un cinéaste injustement oublié.