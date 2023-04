Le 20 janvier 1942, dans la villa Marlier du quartier berlinois de Wannsee, quinze dignitaires du IIIe Reich se retrouvent pour appliquer la Solution finale à la question juive. Orchestrée par Reinhard Heydrich (Philipp Hochmair) et consignée par Adolf Eichmann (Johannes Allmayer), la conférence scellera en moins de deux heures le destin de six millions de juifs – hommes, femmes et enfants – assassinés par les nazis.

Sous la forme d’un huis clos, le réalisateur Matti Geschonneck s’attaque avec La Conférence à une des pages les plus dramatiques de l’histoire de l’Humanité. S’appuyant sur le procès-verbal confidentiel de la conférence de Wannsee, le cinéaste nous livre un film de fiction implacable et glacial où les protagonistes – Général SS, Commandants, Secrétaires d’État… – actent la mise en œuvre industrielle de l’extermination du peuple juif.

Tourné sur les lieux mêmes de la conférence ainsi que dans les studios Berliner Union Film, Matti Geschonneck opte pour réalisation sobre, un montage au millimètre, une absence de musique et, pour seuls matériaux, utilise les échanges cyniques et terrifiants des protagonistes et les excellents acteurs qui incarnent ces immondes technocrates. La Conférence est grand film, indispensable, nécessaire pour appréhender l’antisémitisme et la haine des nouvelles idéologies montantes.