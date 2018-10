/Les Frères Sisters: western freudien.

Charlie et Eli (Joachin Phoenix et John C. Reilly), deux frères violents et sanguinaires, parcourent l’Ouest américain à la recherche du chimiste Warm (Riz Ahmed), précieux inventeur d’une formule permettant la recherche de l’or dans les rivières. Mandatés par leur invisible patron « le Commodore », les deux tueurs à gage doivent retrouver un certain Morris (Jake Gyllenhaal) pour les aider à la capture de Warm. Mais le plan ne se passera pas comme prévu…

Il en rêvait. Jacques Audiard embrasse le western pour ses premiers pas dans un film américain… tourné en Espagne et co-produit par la France. Il aborde ce genre cinématographique difficile avec un récit qui mêle l’aventure et une portée humaniste, ce qui est tout à fait original. A ce propos, Jacques Audiard adapte le roman de Patrick deWitt, paru en 2011.

La quête du chimiste donne naissance à une étonnante tournure du récit où ceux qui dégainent habituellement leurs colts se muent en des êtres sensibles et humanistes. Une sorte de catharsis se produit chez ce groupe d’hommes dont les souffrances remontent à la petite enfance… Tel un Freud du cinéma, Audiard les amène sur les rives de l’apaisement et de la paix intérieure…

C’est donc davantage qu’un simple western que nous offre Jacques Audiard. Le cinéaste du difficile « De Rouille et d’os » et de l’excellent « Un Prophète » propose aujourd’hui un film d’une grande maîtrise même si sa violence peut dérouter.