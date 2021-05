Deux losers un peu benêts découvrent dans le coffre d’une voiture volée une mouche géante. Un insecte idéal, pensent-ils, pour les aider à trouver plus facilement de l’argent. Ils croisent sur leur route une ancienne camarade de lycée qui les invite dans sa résidence secondaire. La mouche n’a qu’à bien se tenir…

Pour inaugurer la réouverture des salles de cinéma après six mois de fermeture, le distributeur Memento Films et la production de Mandibules n’ont pas cédé aux sirènes des plateformes. Il faut les féliciter. Mandibules est, en cette période où la morosité et la violence semblent gagner une partie de notre société, une oeuvre salvatrice pour qui est sensible à un humour aussi décalé qu’absurde.

Quentin Dupieux poursuit dans cette veine en n’oubliant pas de se renouveler après les hilarants Au Poste! (2018) et Le Daim (2019). Sous couvert d’une farce absurde, le réalisateur pointe les petits travers, notamment le rejet des marginaux; ici deux doux-dingues somme toutes attachants dans leur entreprise.

David Marsais et Grégoire Ludig sont franchement hilarants; Adèle Exarchopoulos dans un rôle comique inédit est totalement convaincante. Mandibules méritait bien ses six mois d’attente!