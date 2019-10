Martin Eden, matelot de son état, prend un beau matin la défense d’un jeune bourgeois au cœur d’une rixe sur les docks de Naples. Invité dans la famille de ce dernier, Martin s’éprend de la fille de famille, la belle Elena. Mais Martin, issu du peuple, souffre de sa condition sociale et entreprend, avec l’aide d’Elena qu’il veut conquérir, d’accéder à l’instruction et à un milieu bourgeois. C’est devant la révélation de la littérature que Martin se rêve bientôt écrivain.

Le cinéaste Pietro Marcello entreprend l’adaptation du roman de Jack London, édité en 1096, et transpose le récit initiatique du jeune voyageur à Naples, dans le bouillonnant XXème siècle où émergent, dans la société libérale, grèves et luttes sociales. Le réalisateur mêle brillamment dans son passionnant « Martin Eden » les images d’archives dans le Naples ouvrier des années 1960 et 1970 à une reconstitution délicate de grandes maisons bourgeoises et de fermes agricoles.

Passionnant, « Martin Eden » est incarné dans le rôle-titre par le charismatique Luca Marinelli, grande silhouette aux cheveux bruns et aux yeux bleus, lumineux et ténébreux. Face à lui, les deux femmes de sa vie, comme deux figures de milieux sociaux opposés: la blonde Elena (délicate Jessica Cressy) et la brune Margherita (Denise Sardisco).