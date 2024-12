Allemagne, 1838. Thomas Hutter (Nicholas Hoult), jeune notaire fraîchement marié, se rend dans les montagnes des Carpates pour rencontrer le comte Orlok (Bill Skarsgård), acquéreur d’un manoir à Wisborg. Alors que sa femme Ellen (Lily-Rose Depp) est prise de crise de démence, Thomas est fait prisonnier en son château des griffes du comte…

Nouvelle adaptation du mythe du célèbre vampire de Bram Stocker, Nosferatu est précisément le remake du film de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire – Nosferatu, eine Symphonie des Grauens en version originale – tourné il y a plus d’un siècle, en 1922. Si le cinéaste américain Robert Eggers rend un hommage certain au maître de l’expressionnisme allemand – le film est visuellement réussi -, il introduit l’horrifique chaussé avec ses gros sabots.

Source littéraire de l’épouvante cinématographique, Nosferatu narre l’histoire de l’effroyable vampire de Transylvanie qui, en investissant la ville portuaire, propage la peste et envoûte les esprits dans un univers gothique à souhait. Les montagnes des Carpates et ses chemins enneigés, les rituels macabres des Gitans, les cauchemars éveillés et les caveaux mortuaires participent à la mythologie du plus célèbre des morts-vivants, amoureux transi et étalon diabolique.

A l’instar du chef d’œuvre baroque de Francis Ford Coppola Dracula (1992), le récit introduit le désir sexuel inassouvi du personnage féminin, ici Ellen, interprété avec beaucoup de conviction par Lily-Rose Depp, jeune femme fragile et hystérique. Nicholas Hoult, fraîchement sorti de Juré n°2 (Clint Eastwood, 2024), possède une solide épaisseur dans un personnage qui se place pourtant au second plan.

Si les scènes de confrontations entre le comte et ses proies sont les points forts du Nosferatu de Robert Eggers, le personnage de l’alchimiste, le Professeur Von Franz (Willem Dafoe), en savant fou et le manque de rythme desservent quelque peu l’enthousiasme pour ce Nosferatu version 2024.