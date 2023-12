Nora (Greta Lee) et Hae Sung (Yoo Teo) se sont connus enfants en Corée du Sud. A 12 ans, l’adolescente migre avec ses parents vers les Etats-Unis. Vingt ans plus tard, les trentenaires se retrouvent à New-York, ville dans laquelle Nora s’est établie avec son mari Arthur (John Magaro, découvert dans First Cow). Un lien indéfectible ne s’est jamais rompu entre les deux amis d’enfance.

Ce premier long-métrage de Celine Song, née en 1989 en Corée du Sud, est largement autobiographique: il revient sur les premières années de l’adolescence d’un duo de jeunes amis, restés en lien malgré l’éloignement. Le temps qui passe et les trajectoires de vies n’empêchent pas Nora et Hae Sung de repenser à leurs jeunes années. Si ce dernier est resté au pays, une tentative avortée de retrouvailles reporte leur projet. Dix ans plus tard, quelques jours à New-York permettent aux amis d’enfance de retrouver ce bien commun: le souvenir des premiers émois.

Avec une délicatesse rare, Celine Song filme le trouble érotique des retrouvailles de deux êtres qui partagent le précieux joyau de leur enfance. Déjà, à l’âge de douze ans, des frémissements amoureux voient le jour, amplifiés quelques années plus tard lors de leur correspondance par vidéo. La cinéaste sait trouver le ton juste, marque les silences éloquents, en particulier lorsque les deux amis, qui se sont imaginés amants, se revoient. Les yeux remplis de désir et de regret, un beau final émouvant font de Past Lives – Nos vies d’avant la chronique sensible d’une amitié amoureuse. Le sublime regard de Greta Lee est inoubliable.