En 1985, Alain Cavalier sortait sur les écrans Thérèse, une oeuvre radicale qui allait engager le cinéaste dans une épure formelle qu’il poursuit encore dans ses films comme, parmi les plus récents, Le Paradis (2014), Le Caravage (2015), Six portraits XL (2018) ou le poignant Etre vivant et le savoir (2019).

Restauré en 4K, Thérèse bénéficie à la fois d’une nouvelle sortie en salles ainsi que d’un ressortie en Blu-ray et DVD. Presque quarante ans après son Prix du Jury décerné au festival de Cannes la même année, le chef d’oeuvre d’Alain Cavalier fait partie de ces films qui accèdent à une forme d’intemporalité, tant la beauté et la grâce restent intactes.

En cette seconde moitié du XIXè siècle, la jeune Thérèse Martin (1873-1897) embrasse la maison de Jésus en rejoignant, à l’âge de quinze ans, le carmel de Lisieux. Une foi inébranlable pour le Créateur précède une épreuve spirituelle du doute avant son agonie à l’âge de vingt-quatre ans seulement, des suites de la tuberculose.

Catherine Mouchet, le regard puissant de ses yeux bruns et la voix déterminée, subjugue le spectateur par tant d’incarnation. Une présence qu’on retrouve peut-être dans le film de Benoît Dumont Jeanne, interprété par la jeune Lise Leplat Prudhomme.

Grâce à Tamasa, respectable maison de distribution et d’édition, on peut redécouvrir dans un beau coffret ce film qui a marqué l’histoire du cinéma. Les suppléments permettent notamment de retrouver Alain Cavalier qui, vingt ans après la sortie du film, évoque la rencontre déterminante avec sa future comédienne. Dans le documentaire réalisé par Jean-Pierre Limosin en 1995, Alain Cavalier pousse les portes du cinéma le Bretagne à Montparnasse et y évoque ses films tournés dans les années 1960 qui y ont été projetés. Poignant.

