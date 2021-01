Quelques mois après la sortie en salles de deux sensibles portraits de jeunes femmes dus au cinéaste italien Alberto Lattuada (1914-2005), l’éditeur Tamasa propose de les retrouver dans des coffrets Blu-ray & DVD. Ce qui ne peut que ravir les inconditionnels de ce réalisateur peu connu en France et pourtant majeur. Guendalina (1957) et Les Adolescentes (1960) forment comme un diptyque consacré aux errements amoureux et aux désillusions de deux adolescentes à la fin des années 1950, Guendalina (Jacqueline Sassard) sur une plage de Toscane et Francesca (Catherine Spaak) dans les rues de Rome.

Les jeunes femmes sont interprétées par de toutes jeunes actrices à la beauté irradiante qui marqueront la cinéphilie des années 1960: Jacqueline Sassard – qu’on retrouve dans Accident (1967) de Joseph Losey et Les Biches (1968) de Claude Chabrol – dans Guendalina et Catherine Spaak – aperçue dans Le Fanfaron (1962) de Dino Risi et Week-end à Zuydcoote (1964) d’Henri Verneuil – dans Les Adolescentes. Deux grands acteurs entourent les deux jeunes femmes: Raf Vallone, Christian Marquand et Jean Sorel notamment.

Ces deux films au beau grain noir et blanc – déjà chroniqués sur notre site il y a quelques mois – ont été restaurés en 4K par L’Image retrouvée et TF1 Studio. Le livret qui accompagne chaque coffret revient sur le parcours du cinéaste, notamment par le biais d’entretiens effectués par Aldo Tassone, historien et critique de cinéma au journal italien La Reppublica. Dans les supports Blu-ray & DVD de Guendalina et Les Adolescentes, le critique du quotidien Le Monde Jean-François Rauger présente ces deux œuvres d’apprentissage, lumineuses chroniques douces-amères à découvrir.

Guendalina

Livret de 24 pages, entretien avec Alberto Lattuada par Aldo Tassone.

Compléments: « Premier amour » par Jean-François Rauger. Films-annonce 1957 et 2020.

Italie / France – 1957 – 1h41

N&B – VOSTF & VF – 16/9 – 1,37

Les Adolescentes

Livret de 32 pages, entretien avec Alberto Lattuada par Aldo Tassone.

Compléments: « Un Roman d’apprentissage » par Jean-François Rauger. Films-annonce 1960 et 2020.

Italie / France – 1960 – 1h31

N&B – VOSTF & VF – 16/9 – 1,85