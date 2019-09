Lila vient de se faire plaquer par Rémi, avec qui elle vivait depuis un an. Malgré les mensonges et les infidélités de son ancien compagnon, la jeune parisienne, en poste dans une agence immobilière, n’arrive pas à l’oublier. Ses amis lui conseillent de faire connaissance avec d’autres hommes et « d’ouvrir son pot de miel pour attirer les abeilles ». Lila passe ainsi des bras d’un homme à l’autre…

Sur le plus simple des scénarii, Hafsia Herzi inaugure son passage derrière la caméra avec un long-métrage attachant et plein de vitalité. L’actrice révélée par Abdellatif Kechiche et à l’affiche d’un grand nombre de productions (« Le Roi de l’évasion » , « L’Apollonide » , « Les Secrets« …) incarne le personnage de Lila, une jeune femme déçue en amour. Lila, interprétée par Hafsia Herzi elle-même, traîne son spleen et son regard triste dans les rues de Belleville, entouré de ses amis, dont son copain gay Ali (formidable Djanis Bouzyani). C’est un Paris sans cliché que filme la réalisatrice, un Paris populaire loin de Saint-Germain des Prés.