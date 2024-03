Lors d’un séjour à Strasbourg pour la promotion de son livre Le Voyage dans l’Est (Flammarion, 2021), Christine Angot décide de revoir la femme de son père. Ce-dernier aujourd’hui décédé a violé l’autrice, alors âgée de 13 ans. Christine Angot interroge sa famille – belle-mère, mère et ex-mari – pour comprendre ce drame familial.

Née en 1959 à Châteauroux, Christine Angot sort sa première publication en 1990. Ses récit reviennent pour beaucoup sur l’inceste avec son père. Le film de Catherine Corsini Un Amour impossible, sorti en 2018, évoque cette période douloureuse où son père jusque-là absent refait surface.

Aujourd’hui à la réalisation, Christine Angot se sert de l’image pour crier une nouvelle fois l’atrocité du viol. En alternant des images d’archives familiales où on découvre la future écrivaine en jeune maman et des séquences de questionnements, parfois violents, auprès de sa famille, Christine Angot interroge les siens – et la société toute entière – sur le déni des violences sexuelles. Dès les années 1990, la jeune femme avait tenté d’expliquer son drame dans ses écrits et sur les plateaux de télévision. Elle y subissait ricanements et insultes. Tant de chemin parcouru grâce à ses récits précurseurs, rejoints par ceux de Vanessa Springora (Le Consentement, 2020) et Camille Kouchner (La Familia grande, 2021).

« Parler avant de tous disparaître » lance-t-elle à la seconde femme de son père dans une confrontation musclée filmée par la chef-opératrice et amie Caroline Champetier. Car Christine Angot fait de son vécu une œuvre à vocation collective et universelle: comprendre et s’interroger sur les réactions – ou plutôt l’absence de réactions – des proches des victimes. Hurler la colère de toutes les femmes meurtries par des bourreaux.

Dans une mise en scène qui alterne échanges violents et confidences apaisées, accompagné du brillant montage de Pauline Gaillard, Une Famille confirme la puissance narrative de Christine Angot. Le final en compagnie de sa propre fille à l’âge adulte clôt cette œuvre poignante.