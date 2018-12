/Cinéma Pathé à Boulogne-Billancourt

Adresse: 26 rue Le Corbusier à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine)

Nombre de salles: 7

La ville de Boulogne-Billancourt est intimement liée au cinématographe ne serait-ce qu’avec les Studios de Boulogne qui ont accueilli, du début des années 1940 à 1990, quelques trois-cent films. Les salles de cinéma n’ont également pas manqué dans cette commune installée aux portes de Paris.

On se rappelle la salle de 800 fauteuils du Sembat au 206 bis boulevard Jean-Jaurès, de celle de 706 fauteuils du Royal au 131 bis route de la Reine ou encore du cinéma Rond-Point avec sa salle de 650 fauteuils 148 avenue de la Reine. Le dernier cinéma en activité était le Gaumont Ouest – devenu le Forum – avec sept salles installées allée du Forum. Pourtant, toutes ces salles de cinéma ont fermé et, pendant dix années, les boulonnais n’avaient plus un seul cinéma dans leur agglomération.

Le 27 juin 2001, le cinéma Pathé s’installe dans un quartier réaménagé proche de la mairie et du musée des Années 30. Doté de sept salles – cinq salles installées en sous-sol, deux au rez-de-chaussée – d’une capacité de 125 à 400 fauteuils, le cinéma Pathé adopte les critères de confort de projections du groupe. La programmation privilégie les films grand public mais aussi quelques films d’auteur, à l’instar de l’indispensable cinéma Landowski, classé Art et Essai.