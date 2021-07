Cinéma les Variétés à Melun

Adresse: 20 boulevard Chamblain à Melun (Seine-et-Marne)

Nombre de salles: 4

Classé Art et Essai, le cinéma de trois salles de Melun est situé sur la rive gauche de la ville et s’apprête à déménager de l’autre côté de la Seine, au 4 rue de l’Éperon près de la place Saint-Jean, toujours au centre-ville. Avec une capacité totale de plus de 560 fauteuils (360, 152 et 127 fauteuils), Les Variétés est géré par la municipalité qui oeuvre pour conserver un cinéma de proximité face au multiplexe Pathé de Dammarie-les-Lys et Carré-Sénart. Le futur cinéma possèdera quatre salles pour une capacité de 600 places.

Dans les années 1970, une autre salle de cinéma, le Rex avec ses 810 fauteuils, était encore en activité au 2 avenue de la 31è Infanterie.