Adresse: 9-11 place Denis Dussoubs à Limoges (Haute-Vienne)

Nombre de salles: 14

Cartes d’abonnement Grand Ecran acceptées.

Le grand cinéma du centre-ville de Limoges s’est, au fil des années, transformé en un multiplexe de quatorze salles d’une capacité de 57 fauteuils pour la plus petite à 472 fauteuils pour la plus grande. Deux des salles – les salles 5 et 8 – du complexe Grand Ecran sont dotées de la technologie Cinémax permettant une immersion totale du spectateur, tandis que la salle 3 est équipée du son Dolby Atmos®.

Le cinéma exploité par Michel Fridemann depuis 1974 à la suite de son père s’appelait simplement l’Ecran et possédait cette même année quatre salles de de 600, 300, 250 et 150 fauteuils.

Aujourd’hui, le groupe Grand Ecran, piloté par la famille Fridemann, gère également le cinéma Art et Essai le Lido ainsi que le multiplexe Grand Ecran Ester.