/Cinéma Le Colisée à Moulins

Adresse: 19, cours Anatole-France à Moulins (Allier)

Nombre de salles: 1

Pendant de nombreuses années, les habitants de Moulins avaient le choix entre trois complexes pour leur sorties cinématographiques: le Palace (une salle de 700 fauteuils située 11 avenue Théodore de Banville), l’Artisitc (une salle de 475 fauteuils située 5 place Garibaldi) et enfin le Colisée.

Géré par la famille Florentin avant sa fermeture en 1990, le cinéma le Colisée, derrière une jolie façade de béton, abritait une salle unique avec balcon de 475 fauteuils. Dans les années 1980, le cinéma mono-écran est complété de deux salles et atteint une capacité totale de 246, 167 et 80 fauteuils.

Même s’il est toujours debout et accueille des séminaires, le Colisée n’a plus sa vocation cinématographique, tout comme le Palace qui a baissé son rideau dix ans plus tard, en 2011.

Depuis 2011, c’est le multiplexe du réseau Cap’Cinéma qui, avec ses neuf salles dans le quartier de la gare, accueille les spectateurs moulinois.