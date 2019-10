En 2015, Nicolas Pariser entrait sur la scène cinématographique avec un brillant thriller politique interprété par André Dussollier et Melvil Poupaud: « Le Grand jeu« . C’est dans la ville de Lyon que le réalisateur situe sa nouvelle réalisation qui, de nouveau, évolue dans les arcanes du monde de la politique.

Alice (Anaïs Demoustier), brillante trentenaire, est embauchée comme conseillère auprès de l’équipe de Paul Théraneau (Fabrice Luchini), le tout-puissant édile de la commune qui fête bientôt 2500 ans d’histoire. Petit à petit, par son regard neuf et sa culture philosophique, Alice devient la conseillère la plus en vue suscitant la jalousie de la garde rapprochée de Théraneau. Un lien affectif et intellectuel se noue entre ces deux êtres solitaires qui partagent une valeur commune: le sens des convictions.

« Alice et le maire » est une comédie intelligente, fine et désespérée sur le monde politique français, gangrené par la communication outrancière et les ambitions personnelles. Sobre et délicat, Fabrice Luchini aborde une maturité nouvelle dans son jeu tandis qu’Anaïs Demoustier, qui poursuit un parcours sans faute dans sa filmographie déjà impressionnante, est une nouvelle fois convaincante.