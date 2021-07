En 2019, une rencontre inédite s’effectue à l’Opéra de Paris: une compagnie réunissant 30 danseurs de rues s’empare de la scène de la Bastille pour revisiter l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau Les Indes galantes. Un an de travail supervisé par le vidéaste et réalisateur Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou Dembélé et le chef d’orchestre Leonardo García Alarcón aboutit à une aventure humaine prônant la rencontre des arts et des cultures.

Durant ces longs mois de répétition, le cinéaste Philippe Béziat suit les différents acteurs de ce projet avec une attention particulière sur les danseurs de hip-hop, krump, break ou voguing qui, pour certains, n’avaient jamais mis les pieds à l’opéra. La confrontation avec les chanteurs Sabine Devieilhe et Jodie Devos ainsi qu’avec l’orchestre et les différents corps de métier de l’institution provoque une puissante émulation que le public ovationnera lors des représentations.

Indes galantes est un documentaire passionnant qui nous immerge dans les coulisses de la création et nous permet de mesurer l’étendue du travail des différents protagonistes. C’est aussi un formidable témoignage de la puissance de l’art à provoquer les rencontres humaines qui ne se seraient pas faites.