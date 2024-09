A 17 ans, la timide Fanny (Lilith Grasmug) débarque à Leipzig pour une durée d’un mois dans le cadre d’un voyage linguistique. Accueillie au sein d’une famille allemande, elle y fait la rencontre d’une fille du même âge, Lena (Josefa Heinsius). D’abord distantes, les deux adolescentes, dont les cellules familiales respectives sont au bord de l’implosion, vont se rapprocher.

Cinéaste née en Moselle, Claire Burger raconte dans cet attachant Langue étrangère le rude apprentissage de la vie d’une adolescente fragile, Fanny. Complexée, harcelée et malmenée par ses camarades, elle va trouver en Lena, qu’elle admire secrètement, la sœur qu’elle n’a jamais eu et qu’elle s’invente. La cinéaste a choisi deux jeunes actrices au talent prometteur, la Française Lilith Grasmug et l’Allemande Josefa Heinsius pour incarner les deux jeunes femmes. Cette dernière, formidable et au regard bleu ciel, est d’une étonnante douceur.

Œuvre mélancolique qui décrit avec justesse l’entrée dans le monde adulte, Langue étrangère est aussi une comédie, dramatique certes, qui interroge l’émancipation de jeunes adultes dans des familles en crise. La peur d’embrasser ce monde incertain et radicalisé, les désillusions et les trahisons vont sensiblement lier Fanny et Lena et les amener dans la voie amoureuse.

Deux actrices plus chevronnées dans le rôle des mères, Chiara Mastroianni (Chambre 212) et Nina Hoss (Barbara, Phoenix) complètent le casting de ce film franco-allemand mis en musique par l’artiste électro Rebeka Warrior.