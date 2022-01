Les adultes lui donnent le sobriquet de « postier » ou de « Mercure ». Leo Colston, garçon de 13 ans, est invité durant les vacances d’été dans la somptueuse propriété familiale de son camarade de classe Marcus, issu de la grande aristocratie anglaise. En ce début du XXè siècle, le jeune garçon secrètement attiré par la belle Marian (Julie Christie), la grande sœur de son ami, fiancée au vicomte Hugh Trimingam. Dans la grande demeure de Brandham Hall, Leo observe le manège amoureux des adultes et devient leur instrument.

Le cinéaste américain Joseph Losey (1909-1984) bénéficie d’une heureuse redécouverte de son œuvre désormais restaurée et projetée dans les salles. Après Mr. Klein (1976), Cérémonie secrète (1968) et Temps sans pitié (1957), voici le tour de l’auréolé Le Messager (The Go-Between, 1971) de retrouver le chemin du grand écran dans une superbe version 4K distribuée par Les Acacias.

Les rapports de classe sont l’un des thèmes de prédilection de Losey. Dans Le Messager, ils y sont d’autant plus exacerbés qu’ils sont vus des yeux naïf de l’enfant, dont le rang social est inférieur à celui de la famille d’accueil de la belle région du Norfolk. Les codes de l’aristocratie et la manipulation des adultes lui échappant totalement, le jeune adolescent vit cet été-là l’apprentissage douloureux du monde ainsi que la découverte de la sexualité, mystérieuse et excitante.

Adapté d’un roman de Leslie Poles Hartley par Joseph Losey et son scénariste Harold Pinter, dont ce sera la dernière collaboration, Le Messager est sous son apparent académisme une tragédie poignante et étouffante – l’été est caniculaire – dans laquelle le monde dominateur du mâle aristocrate mâte autant la femme que le peuple à son service. Peuple représenté par le puissant et sexué Ted Burgess (Alan Bates). Porté par la belle partition de Michel Legrand, la Palme d’or du Festival de Cannes 1971 donne l’occasion de revoir le touchant Michael Redgrave qui jouait déjà le personnage principal de Temps sans pitié et de retrouver la douce Julie Christie.