Japon, XVIe siècle. Des villageois demandent à des samouraïs de les protéger des pillages et des exactions d’une bande de brigands.

Lorsqu’en 1954, Akira Kurosawa (1910-1998) réalise Les Sept Samouraïs, le cinéaste japonais a acquis trois ans plus tôt une renommée internationale avec Rashomon, auréolé du Lion d’Or à la Mostra de Venise. Avec son scénariste Shinobu Hashimoto (1918-2018), Kurosawa narre dans un film-fleuve de près de 3h30 le désespoir de paysans qui engagent des rônins affranchis de leur maître. Six guerriers à la solde d’aucun clan, rejoints par un septième personnage burlesque (Toshirô Mifune), vont ainsi s’allier pour défendre les paysans des menaces de bandits. Aucune gloire, aucune récompense à la clé. Juste l’honneur et l’humanisme.

Chef d’œuvre du cinéma mondial, Les Sept Samouraïs est une œuvre totale qui déploie un génie de mise en scène faite d’architectures visuelles, de lumières subtiles, de musiques grandioses (Fumio Hayasaka) pour un combat final en forme de chorégraphie. Le maître japonais convoque aussi bien le théâtre de nô – gestuelles pantomimes, visages grimaçants – que le western humaniste.

D’une grande recherche quant à l’étude des personnages (les samouraïs et les paysans parfois veules), ce récit épique mêle le drame, la comédie mais aussi le désespoir. La condition de samouraï, des hommes libres avec le sens de l’honneur – le bushido – mais à jamais aux marges de la société, mène inexorablement à la solitude une fois le devoir accompli.

Pour le 70e anniversaire du film, The Joker Films ressort une nouvelle version restaurée 4K, version voulue par Akira Kurosawa.