De Moscou à New York et Paris, l’itinéraire mouvementé du poète et écrivain Edouard Veniaminovitch Savenko (1943-2020), alias Edouard Limonov, dans la quête d’une reconnaissance d’un monde qu’il déteste.

Ecrivain malaimé et mal aimable, Edouard Limonov (Ben Whishaw), promène sa dégaine punk dans les appartements soviétiques de Kharkov, la ville de son enfance, puis à Moscou où il rencontre la belle Elena Schapova (Viktoria Miroshnichenko). Exilés à New York, le couple traverse les passions amoureuses et sexuelles avec la même intensité que les crises et les violences.

En 2011, Emmanuel Carrère (dont Toutes nos envies a été adapté par Philippe Lioret la même année en 2011) sortait éditions P.O.L Limonov, lauréat du prix Renaudot. Plein d’admiration, l’écrivain français décrivait notamment la mue de l’écrivain en militant politique extrémiste.

Le cinéaste Kirill Serebrennikov, exilé en Europe, propose le portrait peu aimable d’un homme détestable. Ego surdimensionné, violent et aigri, Eddy Limonov détestait le monde dans lequel il vivait. Paradoxalement, il y cherchait la reconnaissance et la gloire. C’est ce que le réalisateur du superbe La Femme de Tchaïkovski (2022) parvient à brosser dans son nouvel opéra rock où sexe, drogue et Velvet underground côtoient poésie et littérature trash.

S’écartant heureusement du biopic, Kirill Serebrennikov fait de ce Limonov, superbement mis en scène, le film d’une icône cynique qui, à son retour en Russie, s’engageait dans l’extrême-droite fascisante. Malgré la langue anglaise, l’acteur Ben Whishaw – récemment vu dans Passages (Ira Sachs, 2023) – parvient à rendre crédible ce rejeton ambitieux de l’URSS qui se fourvoie dans les excès en tous genres. A ses côté, saluons la prestation de la superbe Viktoria Miroshnichenko, découverte dans Une Grande fille (Kantemir Balagov, 2019).