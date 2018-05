/Transit: ceux qui partent.

On avait découvert le cinéaste Christian Petzold avec deux œuvres fortes: « Barbara » en 2012 puis « Phoenix » trois ans plus tard. En déposant sa caméra à Marseille avec « Transit », le réalisateur allemand s’est inspiré du roman d’Anna Seghers publié en 1944.

Nous sommes donc sous l’Occupation, quelque part dans le quartier portuaire de la lumineuse cité phocéenne. Des réfugiés allemands attendent un visa et une carte d’embarcation pour quitter une Europe à feu et à sang et fuir une France qui, malgré la zone libre, traque les opposants, les juifs et les artistes contestataires. Georg (Franz Rogowski) et Marie (Paula Beer) sont de ceux-là. Le premier a subtilisé l’identité d’un écrivain, la seconde recherche en ville son mari avant la fuite.

Avec son parti-pris théâtral, sa lenteur et son ancrage dans l’actualité – Marseille n’est pas reconstitué mais filmé de nos jours – « Transit » a de quoi décontenancer le spectateur. Mais la forme ne doit pas masquer une oeuvre incroyablement forte et malheureusement d’actualité.

Des silhouettes fantomatiques errent dans ce Marseille vide mais piégé de délateurs et de policiers aux ordres d’un régime complice de la barbarie. La belle Paula Beer, découverte dans « Frantz » de François Ozon en 2016, incarne une étrange jeune femme, froide et désillusionnée qui intrique un Franz Rogowski parfait dans le rôle de Georg.