En quête d’un travail, Christine (Sandy McLeod) se voit proposer celui, atypique, de caissière au Variety, un cinéma porno de Time Square. En découvrant ce monde d’hommes et de sexe, la jolie blonde se met à explorer ses propres fantasmes, notamment en enquêtant sur un des clients du Variety, le mystérieux Louie.

Présenté au Festival Lumière, ce film underground sorti en 1983 aux Etats-Unis est resté inédit dans les salles de cinéma de France. Cette absence est réparée quelques quarante années plus tard grâce au distributeur Camelia et à son patron Ronald Chammah.

Variety, qui suit au millimètre son héroïne hitchcockienne, est filmé de nuit dans un New-York encore ancré dans la fin du XXè siècle avec ses sex shops, ses bars sordides et ses motels miteux. Bette Gordon sa réalisatrice y renverse la traditionnelle équation du voyeur avec les femmes: ici, c’est Christine qui, fascinée par la sexualité fantasmée, se comporte en voyeuse jusqu’à imaginer et provoquer une rencontre (imaginaire?) sexuelle.

Rarement évoqué au cinéma, la cinéaste explore la sexualité et le désir féminins de sa protagoniste, que ne comble pas son petit ami. Avec ses errances nocturnes et sa musique jazz de John Lurie, on pense à un Taxi driver (1976) féminin dans ce film retrouvé au charme vintage et expérimental.