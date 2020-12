Cinéma Jeanne d'Arc à Senlis

Adresse: 10 rue du Cimetière Saint-Rieul à Senlis (Oise)

Nombre de salles: 1

L’ancienne salle paroissiale de Senlis propose des séances de cinéma depuis 1946. Dans sa salle de 227 fauteuils – on en comptait 380 dans les années 1970 – en gradins et dotée d’un grand écran, la dynamique équipe du Jeanne d’Arc multiplie les événements et les projections en proposant une offre riche, diversifiée et indispensable à la vie culturelle de Senlis.

La ville de Senlis possédait un autre cinéma – fermé à la fin des années 1970 – installé dans l’ancienne église Saint-Aignan et baptisé le Valois. Aujourd’hui désaffectée, cette salle de 400 fauteuils était accessible depuis le 5 de la rue de Beauvais.

Avec sa façade dont trois portes-fenêtres permettent l’accès au cinéma, le Jeanne d’Arc, repris en 1989 par l’association de cinéma de Senlis, est classé Art et Essai. Saluons l’enthousiasme des passionnés dirigeants du Jeanne d’Arc, menés par Marilke Fleury, qui permettent à la cité de Senlis, dont les rues pavées servent régulièrement de décors de films – on pense notamment à Cartouche (1962), une fenêtre vers toutes les cinématographies du monde.