Qui n’a jamais rêvé de voir ou revoir un classique du Septième art dans une salle de cinéma plutôt qu’en DVD ou en streaming? Même si un grand nombre de distributeurs de films du patrimoine restaurent et sortent régulièrement dans les salles les films de leurs catalogues, beaucoup de cinéphiles n’ont pas forcément accès à ces salles de proximité qui promeuvent la richesse du cinéma mondial.

Une jeune association, Cociné, relève le défi de fédérer les cinéphiles de France et de Navarre pour organiser et programmer sa projection en salle! Ainsi, il suffit pour créer sa séance de choisir un film parmi le catalogue de classiques proposés, le programmer dans sa salle préférée, regrouper suffisamment de participants et voir peut-être son programme lancé!

Cociné a d’ores et déjà organisé des séances à Paris, capitale de la cinéphilie, et projette de développer son concept sur le territoire national ainsi qu’en Belgique. « Orange Mécanique » de Stanley Kubrick, « Le Parrain » Francis Ford Coppola, « Le Seigneur des anneaux » de Peter Jackson, « Les Filles au Moyen Âge » d’Hubert Viel, « Festen » de Thomas Vinterberg … autant de films qui ont été récemment reprogrammés en salles grâce à la volonté de passionnés de cinéma.

Pour rejoindre l’association ou pour créer sa séance de cinéma, visitez le site de Cociné ou sa page Facebook.