/Fermeture du Mk2 Nation pour travaux.

Le cinéma proche de la Place de la Nation, à Paris, a baissé son rideau le temps d’une totale restructuration.

Les spectateurs de ce cinéma de quartier peuvent être rassurés: le cinéma rouvrira bien ses portes.

Ce complexe de quatre salles va être totalement repensé et surélevé d’un petit complexe hôtelier. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera effectué et le confort des riverains repensé. Une cinquième salle sera même créée et permettra une offre de films à l’affiche plus large.

Le complexe Mk2 Nation est un cinéma historique à Paris puisque la salle du Palais du Trône, son nom d »origine, a ouvert ses portes dans les années 1910. Salle de concert, elle se consacre plus tard au cinéma. La salle change d’enseigne: le Brunin devient Les Trois Nation.

Mk2 reprend le Nation en 1997.

Voir l’histoire et les photos du cinéma Mk2 Nation.