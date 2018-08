Adresse: 74 rue de la Corderie à Angoulême (Charente)

Nombre de salles: 1

Le 11ème Festival du film francophone d’Angoulême ressuscite d’une manière éphémère le cinéma l’Éperon fermé depuis 1996.

C’est en 1961 que Michel Deschamps fait construire par le duo d’architectes parisiens Pierre de Montaut et Adrienne Gorska, qui ont plusieurs salles à leur actif, une très belle salle moderne de 520 fauteuils, premier cinéma de la région a être équipé du fameux Todd-AO avec un écran de 16 mètres de long et 8 mètres de haut.

Le Film français commente cette ouverture: « L’accès se fait à partir de la rue de la Corderie à travers un vestibule au plafond lumineux rappelant celui de la salle. Des photos encadrées par un revêtement de boiseries blondes, accueillent les visiteurs. La caisse est de la même matière le tout rehaussé par des habillages en métal doré. Le dallage de marbre mène vers le hall dont les murs et sols sont revêtus de moquette rubis et or… Tout a été fait pour le confort du spectateur ; aussi a été limitée à 520 fauteuils cette salle qui aurait pu contenir beaucoup plus de places. Elle est conçue en amphithéâtre ce qui assure une visibilité parfaite… L’écran occupe toute la largeur de la salle : il va de mur à mur et du sol au plafond grâce à quoi l’image donne une impression d’environnement total. La façade vue de très loin a été traitée comme un immense signal lumineux ».

Ci-dessus: tout le confort de la salle de cinéma l’Éperon à Angoulême avec ses fauteuils en cuir.

Ci-dessus: plan de coupe de la salle de cinéma l’Éperon à Angoulême.

C’est avec le film « Spartacus » de Stanley Kubrick projeté en 70MM qu’est inaugurée la salle le mardi 30 janvier 1962. Michel Deschamps connaît son affaire: il est déjà un exploitant qui possède de nombreuses salles à Angoulême: le Français, le Valois et le Rio.

Mais avec L’Éperon il s’agit de créer une salle moderne digne des grands cinémas d’exclusivité parisiens : 70MM, fauteuils noirs « pullman », élégance des draperies ornant les murs… Tout est fait pour impulser la modernité dans l’exploitation locale.

Le site municipal de la ville d’Angoulême nous informe du choix du nom de ce cinéma. Un concours fut organisé pour donner une enseigne au futur cinéma. L’Éperon fait référence au lieu et à l’histoire. Le site nous rappelle que «le Duc d’’Éperon, gouverneur de l’Angoumois avait fait élever au XVIIème siècle, à ce point stratégique pour la défense de la Cité, des fortifications qui coûtèrent des sommes immenses. Ces considérables dépenses tirées des recettes royales firent dire au roi Henri IV « qu’il ne se chausserait jamais des éperons d’Angoulême » » !

Avec un tel équipement la salle sera le lieu privilégié pour les grands spectacles des années 1960 comme « Le Docteur Jivago » ou bien « Paris brûle-t-il? »

Fermée en 1996 et transformée en salle de spectacle de danse, la salle retrouve provisoirement ses spectateurs du 21 au 26 août 2018 à l’occasion du 11ème festival du film francophone d’Angoulême.

Textes et photos couleur: Thierry Béné

Autres documents: Le Film français