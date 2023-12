Adresse: 25 Rue de Pontaniou à Brest (Finistère)

Nombre de salles: 5

Carte d’abonnement CinéPass acceptée

Le 1er février 2023, un nouveau cinéma sort de terre au sein d’un ancien site industriel de Brest: le Pathé Capucins. Doté de cinq salles d’une capacité allant de 55 à 198 fauteuils pour un total de 564 fauteuils, le petit complexe cinématographique est intégré aux Ateliers des Capucins qui hébergent également une médiathèque et un théâtre. La réalisation de ce cinéma est l’œuvre de l’architecte Pierre Chican, à l’origine des multiplexes parisiens UGC Ciné Cité Bercy et Les Halles.

Le cinéma des Capucins offre un pendant au Pathé Liberté, repris par la firme au coq lors de l’achat du circuit Ciné Alpes, et complète l’offre cinématographique brestoise avec le CGR Celtic et le cinéma Art et Essai Les Studios.

Crédit photos: Allain Lloyd