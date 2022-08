Un couple de français quinquagénaires investit une vieille ferme dans la montagne de Galice. Très vite, des tensions interviennent avec leurs voisins lorsqu’un projet d’implantation d’éoliennes divise la communauté villageoise.

On était sorti bouleversé après la projection de Madre, l’avant-dernier film de Rodrigo Sorogoyen. On ressort pétrifié par son dernier opus As Bestas, un film puissant et éprouvant qui confronte deux communautés qui ne se comprennent pas: d’un côté, les éleveurs locaux installés depuis des générations; de l’autre des nouveaux arrivants venus de la ville cherchant à faire revivre le village.

Ce thriller montagnard qui privilégie les beaux plans sur les grandioses paysages sait aussi être oppressant lorsqu’il s’agit de confronter les protagonistes, qu’ils soient dans le bar du village ou dans la grange de la ferme. Marina Foïs et Denis Ménochet sont excellents en français reconvertis dans l’agriculture biologique. Ce dernier, revenu de Peter von Kant (2022) de François Ozon, joue le rôle d’un ancien professeur qui, malgré sa corpulence et son savoir, est déstabilisé par ses rustres voisins. Face à eux, l’effrayant et formidable duo de frères joués par l’impressionnant Luis Zahera et Diego Anido qui rappellent presque les paysans de Délivrance (1972) de John Boorman.

Avec son récit construit sur un rythme lent et oppressant et sa partition musicale d’Olivier Arson, As Bestas est, avec La Nuit du 12, le grand film de l’été 2022 à ne pas manquer.