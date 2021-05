Lily Powers, dite Baby face, trime dur dans le bar clandestin de son ignoble père. Un jour qu’il la prostitue à un politicien qui ferme les yeux sur les activités illicites de son bouge, Lily s’échappe de sa misérable vie et monte dans un wagon de marchandises avec la fidèle Chico, l’ancienne domestique noire de son père, direction New-York. C’est dans la ville-monde et sur les conseils d’un ancien client-philosophe que Lily s’empare de sa vie et gravit les échelons de la hiérarchie sociale. Avec pour tout bagage une volonté de fer, le recueil Will to power de Nietzsche (!) et surtout un irrésistible sex-appeal.

Tourné en 1933 et se déroulant en pleine prohibition, Baby face est d’une actualité confondante: comment, dans un monde impitoyable où l’argent est roi, réussir quand on part de rien et que la vie ne vous fait pas de cadeau? Une seule ligne directrice: avancer droit-devant et mettre tous sentiments de côté. Baby face – qui a pour titre français Liliane – est un des dix réjouissants films du catalogue de la Warner Bros. Pictures sélectionnés dans le cadre du festival Forbidden Hollywood. Dans le contexte du Pré-Code Hayes, les femmes y jouent un rôle majeur, décomplexé et terriblement sensuel.

Baby face, c’est indéniablement la moderne Barbara Stanwick qui compose une Lily Powers drôle, étonnante et émouvante. Avec son port somptueux et ses tenues superbes, Lily est aussi une femme à la sexualité assumée. Avec une géniale partition musicale de Leo F. Forbstein et une réalisation efficace et nerveuse d’Alfred E. Green, Lily Powers est une héroïne vengeresse des temps modernes, faisant fi de la morale et de la bien-pensance. Terriblement contemporaine, toutes les femmes devraient s’appeler Lily! Lily possède néanmoins des valeurs dont, dans une Amérique raciste, la fidélité qu’elle porte à Chico.

A découvrir également dans le cadre de Forbidden Hollywood: The Jewel robery (1932) de William Dieterle avec Kay Francis, The Mind-reader (1932) de Roy Del Ruth avec Warren William, La Belle de Saïgon de Victor Fleming avec Jean Harlow, Female (1933) de Michael Curtiz avec Ruth Chatterton.

Ci-dessus: la superbe Barbara Stanwick dans Baby face.