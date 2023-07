Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna) débarque en Corse avec ses deux filles, Jessica (Suzy Bemba) et Farah (Esther Gohourou). Alors que les adolescentes découvrent l’Île de Beauté et multiplient les rencontres, la mère garde les enfants d’un couple de parisiens en villégiature (Virginie Ledoyen et Denis Podalydès). Le passé de Jessica et Farah, natives de Corse, ressurgit durant cet été-là.

Originaire de Corse, la cinéaste Catherine Corsini a puisé dans ses souvenirs pour écrire son nouveau film après La Belle saison (2015), Un Amour impossible (2018) d’après Christine Angot et La Fracture (2021). Elle y a ajouté une dimension universelle avec la présence de sa comédienne Aïssatou Diallo Sagna – révélée dans La Fracture – qui interprète une femme de retour, quinze années plus tard, vers le pays de son premier amour, la Corse. En effet, c’est ici qu’elle a aimé un homme aujourd’hui disparu et c’est ici qu’elle a donné naissance à ses deux filles, Jessica et Farah. C’est sur la terre corse que les deux adolescentes vont choisir leurs voies.

Beaucoup de thèmes fourmillent dans ce beau et attachant film, parfois décousu, parmi lesquels la quête des origines, le rapport des classes sociales et la découverte sexuelle. Chronique estivale dramatique, le trio de comédienne illumine chaque plan: en premier lieu la douceur d’Aïssatou Diallo Sagna. Ensuite, la sensibilité qui se cache derrière le cabotinage d’Esther Gohourou. Enfin la détermination de la sublime Suzy Bemba qui forme avec Gaiïa (excellente Lomane de Dietrich) un duo sensuel et émouvant. Sans oublier Cédric Appietto, découvert dans De Grandes espérances (Sylvain Desclous, 2023) et Marie-Ange Geronimi.

On aime ce Retour de la cinéaste sur un passé caché et oublié qui revient grâce à la détermination de la nouvelle génération.