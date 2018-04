/The Third murder: vérités et mensonges.

Un homme qui s’accuse d’un meurtre pour revenir aussitôt sur ses déclarations? L’avocat Tomoaki Shigemori en a vu d’autres, lui le ténor du barreau et fils de magistrat. D’autant plus que l’accusé dont il assure la défense, le ténébreux Misumi, a un lourd antécédent judiciaire: il a déjà purgé une peine de trente ans pour assassinat…

C’est avec le genre du polar que le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda sur les écrans. Lui qui nous avait habitué à de puissants drames familiaux dont le récent « Après la tempête » et les beaux « Notre petite soeur » , « Tel père, tel fils » et « Still walking » embrasse le film noir avec rigueur et sobriété.