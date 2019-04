Adresse: 59 cours Julien à Marseille (6ème arrondissement)

Nombre de salles: 1

Sur le très animé cours Julien, installée dans un ancien entrepôt de maraîchers, la salle de La Baleine ouvre ses portes le 19 septembre 2018. Il s’agit pour ses deux cofondateurs, Thomas Ordonneau de la société de distribution Shellac et Cyril Zimmermann d’AdUX, d’installer dans le paysage marseillais une salle à dimension humaine ou l’expérience cinématographique se prolonge dans son bistrot autour de mets et de verres. Ainsi, au déjeuner comme au dîner, en terrasse ou sur le zinc à l’intérieur, on peut disserter du dernier coup de cœur cinématographique visionné à La Baleine!

La salle Art et Essai de 90 fauteuils accueille des films qu’on ne trouve pas dans les grands multiplexes, malheureusement souvent dénués d’âme. Des œuvres d’horizons lointains – en version originale – des films d’animation et des courts métrages prennent ainsi vie sur l’écran de 7 mètres de base de La Baleine. La programmation de La Baleine est partiellement étudiée avec le petit cinéma voisin, le Vidéodrome 2.

Indéniablement une salle de cinéma terriblement attachante dans un quartier bouillonnant.

Ci-dessus: l’enseigne du cinéma et bistrot La Baleine à Marseille.

Ci-dessus: à l’affiche de La Baleine.