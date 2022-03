Divorcée et sans enfant, Louise (Jeanne Moreau), la quarantaine, décide de quitter sa ville natale après le décès de sa mère. Professeur de dessin, c’est à Annecy que Louise démarre sa deuxième vie. Elle y rencontre bientôt Luigi (Julian Negulesco) un jeune italien sans le sous, d’à peine 23 ans.

C’est un film oublié dans la filmographie de Philippe de Broca (1933 – 2004) connu surtout pour ses comédies et ses films d’aventure, dont le chef d’œuvre Cartouche (1962). TF1 Studio ressort sur le grand écran ce film intimiste, tourné en 1972, dans une France provinciale qui ne ressemble définitivement plus à celle d’aujourd’hui. Une France du XXè siècle.

Avec Jean-Loup Dabadie à l’écriture et aux dialogues, d’après L’Éphèbe de Subiaco de Jean-Louis Curtis, cette œuvre mélancolique présentée à Cannes en 1972 suit son héroïne qui, après avoir brûlé ses derniers souvenirs, tente d’en reconstruire de nouveaux sur les bords du lac d’Annecy. Mais cette tocade dont elle sait qu’elle ne mènera à rien s’empare bientôt de tout son être: Louise désire vivre pleinement ce dernier amour avant le retour inéluctable à la solitude.

Chère Louise est peut-être le pendant – en moins comique et plus nostalgique – au transalpin Dernier amour (1978) de Dino Risi dans lequel un homme nouvellement retraité s’éprend d’une radieuse jeune femme. Avec son côté vintage (photographie sépia, mélodie nostalgique de Georges Delerue,…), le film de Philippe de Broca est porté par sa gracieuse interprète, la grande Jeanne Moreau, magnifique en femme blessée mais digne. A la fois maternelle et amante, Louise est un beau portrait de femme libre, précurseur des femmes d’aujourd’hui.

Alors que Chère Louise ressort en salles, l’éditeur Coin de Mire Cinéma, qui a participé à la restauration du film, sort parmi ses six dernières nouveautés dans la désormais fameuse collection La Séance Prestige le digibook Blu-ray et DVD du film de Philippe de Broca.