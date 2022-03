Devenu en quelques années un des éditeurs majeurs du cinéma populaire français de l’après-guerre, Coin de Mire Cinéma sort à un rythme régulier ses nouveautés dans la somptueuse collection La Séance Prestige. L’occasion pour les amateurs de cinéma de découvrir – et pour une génération plus ancienne de redécouvrir – des productions nationales parfois oubliées mais qui ont néanmoins marqué les spectateurs des Trente Glorieuses. Ces films, invisibles depuis pour la plupart, bénéficient d’une sortie restaurée en 2K et 4K.

C’est le cas avec les six nouveautés de ce dernier cru du printemps 2022:

Chère Louise (1972) de Philippe de Broca avec Jeanne Moreau, Julian Negulesco, Didi Perego, et Yves Robert. D’après la nouvelle de Jean-Louis Curtis L’Ephèbe de Subiaco (éditions René Julliard), adaptation et dialogues de Jean-Loup Dabadie. Cette œuvre peu connue du réalisateur de Cartouche (1962) et L’Homme de Rio (1964) ressort également sur les écrans des salles de cinéma.

Les Liaisons dangereuses 1960 (1959) de Roger Vadim avec Jeanne Moreau, Gérard Philipe, Annette Vadim et Jean-Louis Trintignant. D’après le roman de Choderlos de Laclos Les Liaisons dangereuses, adaptation de Roger Vailland et Roger Vadim. Entre Paris et Megève, les jeux libertins de Valmont et sa femme Juliette, sur des airs de Thelonious Monk et Jack Marray.

La Roue (1957) de André Haguet et Maurice Delbez avec Jean Servais et Pierre Mondy. D’après le film La Roue (1923) d’Abel Gance. Pendant la guerre, un cheminot adopte une enfant dont la mère a été tuée.

Le Ciel sur la tête (1965) d’Yves Ciampi. Rare incursion du cinéma français dans les genres science-fiction et film d’aviation, ce film en couleurs est tourné à bord du porte-avions Clémenceau.

Charmants garçons (1957) de Henri Decoin avec Zizi Jeanmaire, Daniel Gélin et François Perier. Les aventures amoureuses d’une chanteuse et danseuse d’un grand cabaret parisien, par le prolifique réalisateur de, entre autres, de Entre onze heures et minuit (1948) et La Vérité sur Bébé Donge (1951).

Rue des Cascades (1964) de Maurice Delbez avec Madeleine Robinson et Serge Nubret. D’après le roman de Robert Sabatier Alain et le nègre, ce film précurseur qui dénonce le racisme, également connu sous le titre Un Gosse de la Butte, est tourné en décors naturels à Ménilmontant.

Pour les néophytes qui ne connaitraient pas encore la collection La Séance Prestige de Coin de Mire, chaque œuvre, superbement restaurée et disponible en Blu-ray et DVD, est précédée par les actualités correspondant à la semaine de sortie du film ainsi que les publicités de l’époque.

Bel objet de collection, le digibook contient des reproductions de photos d’exploitations ainsi que l’affiche du film. Une plongée dans l’ambiance des cinémas de quartier !

Ci-dessus: Chère Louise (1972) de Philippe de Broca.

Ci-dessus: Les Liaisons dangereuses 1960 (1959) de Roger Vadim.

Ci-dessus: La Roue (1957) de André Haguet et Maurice Delbez.

Ci-dessus: Le Ciel sur la tête (1965) d’Yves Ciampi.

Ci-dessus: Charmants garçons (1957) de Henri Decoin.

Ci-dessus: Rue des Cascades (Un Gosse de la Butte) (1964) de Maurice Delbez.