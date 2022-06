Un film par an. C’est le rythme auquel nous a habitué Quentin Dupieux avec ses drôles de films dont l’univers est à ranger du côté des séries B et des comédies absurdes. Incroyable mais vrai fait suite à l’excellent Mandibules (2021), l’absurde Le Daim (2019) ou encore Au poste! (2018).

Alain (Alain Chabat) et Marie (Léa Drucker) emménagent dans une nouvelle maison dont « le clou » recèle un secret qui va bouleverser leurs vies.

Dans son nouvel opus, le cinéaste lorgne du côté des films d’anticipation où l’espace-temps peut jouer des tours à cet attachant couple sans histoire. Avec une mise en scène toujours soignée, sa bande son délirante (Jon Santo plays Bach) et son décor qui flirte bon les années 1970, Incroyable mais vrai nous plonge dans la folie des biotechnologies, des élixirs de jouvence et autres courses à l’immortalité vantés par nos sociétés modernes.

Outre les parfaits Alain Chabat et Léa Drucker, on retrouve au casting l’excellent Benoît Magimel, récemment vu dans Amants (2021) et décidément à l’aise dans tous les registres, ainsi que la pétillante Anaïs Demoustier, sortie de ses deux dernières comédies Les Amours d’Anaïs et La Pièce rapportée.

Un vent de fraîcheur souffle dans la comédie grâce à Quentin Dupieux, loin des rires gras des trop nombreuses comédies franchouillardes.