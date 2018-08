/Cinéma Le Rex à Foix

Adresse: 2, place du 8 mai 1945 à Foix (Ariège)

Nombre de salles: 1

Reprise en 2018 par l’entreprise familiale Ciné Azur, la salle de cinéma de Foix, ouverte au lendemain de la seconde guerre, possède près de 200 fauteuils.

Longtemps géré par les époux René et Pascale Meler, le Rex est classé Art et Essai, ce qui ne l’empêche pas d’assurer la projection de films pour un public plus large.

Le cinéma mono-écran de Foix devrait, grâce à son nouveau Sébastien Taquet également exploitant du Rio à Solliès-Pont et du Raimu à Cogolin, afficher davantage de séances.

Souhaitons un franc succès à la nouvelle équipe du Rex!