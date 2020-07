Adresse: 14 rue Troyon à Paris (XVIIème arrondissement)

Nombre de salle: 1

Carte d’abonnement cinéma CIP Cinémas Indépendants Parisiens acceptée

C’est à deux pas de la place de l’Etoile, dans une rue située entre les avenues Mac-Mahon et Wagral, que le Club de l’Etoile, une salle de 170 fauteuils logée au rez-de-chaussée d’un bel immeuble de rapport, accueille son public depuis les années 1920.

Très tôt, le Studio de l’Etoile, son enseigne d’origine, favorise la diffusion de films rares et issus de contrées lointaines, comme des œuvres japonaises. La salle est une des premières à s’embarquer dans le mouvement du cinéma Art et Essai de l’après-guerre et ce, jusque dans les années 1980.

Aujourd’hui, le Club de l’Etoile est ouvert pour des séances publiques le week-end; le reste de la semaine, la salle est privatisée. Ses fauteuils club répartis dans l’orchestre et le balcon, son écran de 7 mètres, en font une des salles les plus confortables de la capitale.

Capacité du cinéma Club de l’Etoile à Paris:

1 salle de 170 fauteuils

Ci-dessus: l’enseigne du cinéma Club de l’Etoile, connue dans les années 1950 sous le nom Studio de l’Etoile.

Ci-dessus: la salle, avec balcon et orchestre, du Club de l’Etoile.