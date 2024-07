Adresse: 2 boulevard des Capucines à Paris (9e arrondissement)

Nombre de salles: 7

Inauguration: 1927

Anciennement: Paramount Opéra, Gaumont Opéra Capucines

Voulu par Jérôme Seydoux et entièrement restructuré par l’architecte Renzo Piano, l’ancien Paramount Opéra reprend vie après cinq années de travaux. Grâce à la détermination de son visionnaire capitaine, Pathé renoue avec les majestueux ciné-palaces de l’entre-deux guerre.

Racheté en 2009 à Paramount et passé sous l’enseigne Gaumont de 2009 à 2019, le grand cinéma du quartier de l’Opéra – 7 salles de 2 021 fauteuils pendant sa période Gaumont – occupe l’ancien Théâtre du Vaudeville construit entre 1866 et 1868 par l’architecte Auguste-Joseph Magne.

En 1927, le co-fondateur de Paramount Adolphe Zukor transforme le théâtre en un luxueux palais du cinéma que la publicité vante comme « le Ritz des cinémas ».

Ci-dessus: une vue du Paramount en 1934, avec à l’affiche Fedora (Louis Gasnier). Collection particulière.

Près d’un siècle plus tard, l’architecte Renzo Piano imagine un complexe cinématographique de sept salles premium logées dans un écrin lumineux et intemporel. Les éléments Art déco d’origine sont conservés dans le hall – une partie des ferronneries des escaliers – et le bar – motifs géométriques sur les boiseries et sur la voûte.

Dans le patio central autour duquel sont agencées les salles de cinéma, Renzo Piano a créé un puit de lumière dans lequel l’arbre fétiche de l’architecte – le bouleau – trône. Ouvert au public extérieur, un bar sur deux niveaux décoré par Jacques Grange occupe les espaces dans la rotonde. Une conciergerie et un vestiaire permettent aux spectateurs d’assister à la projection sans encombre.

Avec un total de 7 salles et 854 fauteuils, dont 6 salles avec un écran LED et le son Dolby Atmos, le complexe situé à quelques mètres de l’Opéra propose des projections de grand confort. La grande salle de 431 fauteuils permet également les projections en 35 et 70 mm. Le Pathé Palace propose également des espaces de réception privatisables pour les entreprises. Enfin, l’immeuble mitoyen du cinéma accueille le nouveau siège social de Pathé.

Le jour de l’ouverture du Pathé Palace, le cinéma Pathé Opéra Premier ferme ses portes pour une campagne de rénovations. Il sera transformé en cinéma 100% Premium, à l’instar du Pathé Parnasse.

Capacité du cinéma Pathé Palace: