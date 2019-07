Adresse: 53 rue Notre-Dame des Champs à Paris (6ème arrondissement)

Nombre de salles: 3

Carte d’abonnement UGC-Mk2 Illimité et CIP acceptée.

Depuis 2004, l’un des cinémas mythiques de l’Art et Essai parisien est la propriété des éditions de l’Harmattan. Dans ce vaste lieu culturel installé dans une ancienne fabrique proche du jardin du Luxembourg et du carrefour Vavin, trois salles de cinéma et trois salles de théâtre proposent une diversité culturelle exceptionnelle depuis la création cette institution en 1968.

En plus des scènes théâtrales et cinématographiques, le Lucernaire héberge une école d’art dramatique, un restaurant de 100 couverts ainsi qu’un bar. Enfin, pour parfaire la visite du Lucernaire, une librairie propose un joli choix de livres et de DVD.

Capacité du cinéma Lucernaire à Paris:

Salle 1: 54 fauteuils

Salle 2: 54 fauteuils

Salle 3: 40 fauteuils

Ci-dessus: l’imposant porche du Lucernaire mène aux salles de cinéma et de théâtre ainsi qu’au restaurant.