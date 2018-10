Adresse: 2 quai Bérangier de la Blache à Crest (Drôme)

Nombre de salles: 3

L’actuel cinéma Eden à Crest possède trois salles et une capacité totale de près de 550 fauteuils. Classé Art et Essai, le cinéma fait partie de la SCOP des cinémas Le Navire à Valence et à Aubenas.

Ce qui à l’origine n’était une grange est devenu un dancing puis une salle de cinéma avant la Première Guerre mondiale. Il fut une époque où, parmi les trois cinémas de Crest – le Rex (10 rue Sadi Carnot), le Vox (rue Aristide-Dumont) et l’Eden – ce dernier était le seul à posséder une salle dotée d’un balcon. Grâce à sa scène et à ses loges, l’Eden affichait des représentations théâtrales avec, dans l’entre-deux guerres, les tournées annuelles du comique Tichade, au succès jamais démenti.

Avant-guerre, la salle de l’Eden possède 800 fauteuils et propose une affiche de trois séances par jour ainsi que des tournées. Sa capacité est réduite à la fin des années 1940 à moins de 500 places, puis à 430 fauteuils en 1982.

Les années 1980 sont fatales à la petite exploitation cinématographique, l’Eden est l’unique cinéma de Crest suite à la fermeture du Rex puis du Vox. La survie d’un cinéma mono-écran de plus de 400 fauteuils est largement compromise: le rideau tombe le 29 décembre 1985 avec la présentation de deux films lors de cette semaine noire: une reprise de « Robin des bois » des studios Disney et « Hold-up » d’Alexandre Arcady avec Jean-Paul Belmondo.

A force de volonté et de mobilisation, l’Eden renaît en 1990 et ouvre une deuxième puis une troisième salle. Grace à la société coopérative et participative Le Navire, la programmation y est riche et exigeante, une aubaine pour tout cinéphile qui se respecte!

Remerciements et documents: M. Denis Boissy du site Rétro Ciné Drôme.

Ci-dessus: le hall du cinéma Eden à Crest en 1984.

Ci-dessus: le rideau réclame du cinéma Eden.

Ci-dessus: « La Vache et le prisonnier » (1959) à l’affiche de l’Eden.

Ci-dessus: le plan de la salle du cinéma Eden à Crest.