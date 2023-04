Profitant de la sortie sur les écrans de la production maison Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan, premier épisode réalisé par Martin Bourboulon, la Fondation Jérôme Seydoux – Pathé ressort de ses cartons des objets, affiches et documents d’archives qui ont pour point commun d’être liés à la signature d’Alexandre Dumas (1802-1870).

Si le romancier n’a pas connu l’ère du cinématographe, il a considérablement inspiré les auteurs du 7è Art comme le relate l’exposition Alexandre Dumas à l’écran qui se tient à Paris du 22 mars au 15 juillet 2023.

Edmond Dantès, Marguerite Gauthier, La Reine Margot, d’Artagnan… des personnages mythiques issus de l’imagination de Dumas que les réalisateurs s’emparent dès l’ère du muet avec Monte Cristo (1908, Francis Boggs) en passant par L’Étroit mousquetaire (Max Linder, 1922) ou The Three Musketeers (Fred Niblo, 1921)… Plus de quarante adaptations ont été réalisées rien que pour Le Comte de Monte-Cristo et Les Trois Mousquetaires.

Près de 200 documents, 100 extraits de films, des costumes, des accessoires, des photographies sont présentés pour le bonheur des amateurs, à l’écrit et à l’écran, du romanesque. Sans oublier la programmation de films rares dont les séances pour les muets sont accompagnées par les pianistes de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel

Ci-dessus: Alexandre Dumas représenté dans Les Frères corses (André Antoine, 1917).

Ci-dessus: Les Trois Mousquetaires (Henri Diamant-Berger, 1921).

Ci-dessus: D’Artagnan au service de la Reine (George Sidney, 1948).

Ci-dessus: Pierre-Richard Wilms dans Le Comte de Monte-Cristo (Robert Vernay et Ferruccio Cerio, 1943).

Ci-dessus: Jeanne Moreau dans La Reine Margot (Jean Dréville, 1954).

Ci-dessus: les costumes des Trois Mousquetaires (Martin Bourboulon, 2023).

Alexandre Dumas à l’écran

Exposition – programmation de films

Du 22 mars au 15 juillet 2023

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73, avenue des Gobelins

75013 Paris