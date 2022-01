Après la remarquable exposition consacrée au photographe Henri Caruel, la Fondation Jérôme Seydoux – Pathé se penche en ce début de l’année 2022 sur l’art de la scène au cinéma, et plus particulièrement sur les liens qui unissent la vénérable Comédie-Française avec le 7è Art.

Ceux-ci sont nombreux et étonnement précoces: dès 1908, la grande Sarah Bernhardt – qui a joué La Dame aux Camélias (1909) réalisé par André Calmettes et Henri Pouctal – et Coquelin aîné sont immortalisés sur la pellicule grâce au procédé cinématographique sonore Phono-Cinéma-Théâtre. Des photographies et sculptures des deux comédiens accueillent les visiteurs au premier étage de la Fondation Jérôme Seydoux – Pathé, exceptionnellement mis à disposition pour cette somptueuse exposition dont la scénographie est confiée à Clémence Farrell.

D’autres comédiens aujourd’hui oubliés – Mounet-Sully, Jeanne Delvair, Cécile Sorel (qui joue dans La Tosca (1909) de Charles le Bargy) ou Madeleine Roch – foulent les plateaux de cinéma comme en témoignent les nombreux documents.

Extraits d’une multitude de films, photographies originales des comédiens du Français dans des films célèbres ou inconnus, somptueux costumes – dont ceux portés par Jean-Louis Barrault dans son rôle de Baptiste dans Les Enfants du Paradis (1946) et Isabelle Adjani dans La Reine Margot (1994) -, sont parmi les joyaux de Comédie-Française & Cinéma, Aller-Retour. 1908-2022.

Tant de nom du Français ont enrichi – et enrichissent encore – la distribution d’œuvres de cinéma: Raimu, Maurice Escande, Louis Seigner, Robert Hirsch, Robert Manuel, Jeanne Moreau, Catherine Samie, Catherine Hiegel, Roland Bertin, Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Laurent Stocker, Marina Hands, Benjamin Lavernhe, Dominique Blanc, Michel Vuillermoz, Samuel Labarthe, Laurent Laffite, Pierre Niney, Rebecca Marder…

Les affiches de cinéma ne sont pas oubliées: très tôt, elles mettent en avant les comédiens du Français, valeurs sûres de la qualité du programme donné dans les « théâtres cinématographiques », le nom qu’on donne alors aux salles obscures qui, justement, sont nées… dans d’anciens théâtres.

Comédie-Française & Cinéma, Aller-Retour. 1908-2022

Exposition – programmation de films

Du 15 janvier au 16 avril 2022

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73, avenue des Gobelins

75013 Paris

Ci-dessus: le buste du comédien Coquelin aîné.

Ci-dessus: sculpture représentant la comédienne Sarah Bernhardt.

Ci-dessus: à gauche, le costume porté par Jean-Louis Barrault pour son rôle de Baptiste Deburau dans Les Enfants du Paradis (1946) de Marcel Carné.

Ci-dessus: la robe portée par Isabelle Adjani pour son rôle dans La Reine Margot (1994) de Patrice Chéreau.

Ci-dessus: le costume porté par Laurent Lafitte pour son rôle de Louis XVI dans Un Peuple et son roi (2018) de Pierre Schoeller.

Ci-dessus: l’affiche de Maria Chapdelaine (1934) de Julien Duvivier avec Madeleine Renaud – de la Comédie-Française – et Jean Gabin.