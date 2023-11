Accueilli par la monumentale sculpture de Valeriano Trubbiani représentant le rhinocéros de Et vogue le navire…, le visiteur de l’exposition Fellini : Maestro ! qui se tient à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé replonge dans l’univers baroque et onirique du grand maître du cinéma italien. Né à Rimini, Federico Fellini (1920-1993) débute sa carrière comme dessinateur satirique, chroniqueur de presse – quelques dessins rares y sont exposés – et prolifique scénariste avant d’aborder la réalisation de films depuis Les Feux du music-hall (coréalisé avec Alberto Lattuada, 1950) jusqu’à son ultime La Voce della luna (1990), au total une vingtaine de longs-métrages.

Les trois niveaux d’exposition présentent de nombreux et rares documents issus des archives de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et de nombreuses autres institutions – Fondation Fellini à Sion et Musée Fellini à Rimini – et collectionneurs: croquis, photographies de tournage, lettres, scenarii annotés de la main du maestro, etc.

Une large place est laissée aux affiches, aux costumes – Ginger et Fred (1986) et surtout le chef d’œuvre Le Casanova de Fellini (1976) – et aux extraits de films. Le voyage fellinien se clôt dans la salle consacrée à l’incontournable La Dolce vita (1960) où, aux côtés d’un fabuleux mur de photographies du film, une somptueuse affiche italienne du film y trône majestueusement.

Fellini: Maestro!

Exposition – programmation de films

Du 5 octobre 2023 au 7 janvier 2024

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73, avenue des Gobelins

75013 Paris

Ci-dessus: la sculpture monumentale de Valeriano Trubbiani.

Ci-dessus: une des caricatures de Federico Fellini dessinateur.

Ci-dessus: papier en-tête lors du tournage du Casanova.

Ci-dessus: dessin de Fellini illustrant son Casanova.

Ci-dessus: la salle dédiée à La Dolce vita.

Ci-dessus: affiche italienne 4×3 de La Dolce vita.

Ci-dessus: détail de l’affiche.