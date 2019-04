Notre contributeur le journaliste Claude Guilhem, à l’origine d’articles sur l’histoire des cinémas de Toulouse, nous informe d’une triste nouvelle reléguée par le quotidien régional La Dépêche: le cinéma de centre-ville UGC Toulouse fermera ses portes durant l’été 2019.

Depuis 1976, le grand cinéma de l’allée Franklin-Roosevelt est opéré par le circuit UGC. Doté aujourd’hui de neuf salles, l’UGC Toulouse est installé dans l’ancien théâtre et cinéma Les Variétés, bâti au début des années 1930. Sa belle façade Art Déco, classée aux Monuments historiques, rompt avec le matériau traditionnel de la ville rose, la brique.

Prestigieuse salle de cinéma transformée en multisalles d’une capacité de neuf salles, le seul complexe UGC de Toulouse souffre aujourd’hui de remise aux normes de son complexe et, surtout, de la concurrence du complexe Gaumont Wilson et des multiplexes Gaumont Labège, CGR et Kinépolis installés autour de Toulouse. Le circuit UGC prévoit l’ouverture d’un multiplexe dans le quartier Montaudran d’ici deux années.

Photo: le cinéma Les Variétés (futur UGC Toulouse) avec à l’affiche Trapèze (1956). Collection particulière.