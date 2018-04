/Fermeture du cinéma La Clef à Paris.

Lettre ouverte à l’intention de Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture.

Paris, le 02 avril 2018

Madame la Ministre,

Nous vous faisons part par la présente de notre inquiétude grandissante face à la menace de disparition des cinémas indépendants, toujours plus fragilisés face aux écrasants multiplexes, et menacés par les promoteurs alléchés.

Il en va ainsi du cinéma La Clef, au cœur du cinquième arrondissement de Paris, qui va devoir fermer ses portes contre la volonté de son équipe et malgré les protestations de son public. Le propriétaire des murs ayant décidé de les vendre, et s’obstinant à refuser les propositions de rachat plus que raisonnables par le directeur de la salle, toute l’équipe du cinéma (un directeur, sept employés) se voit dans l’obligation de mettre La Clef sous la porte.

En fermant La Clef, c’est tout un monde qui se ferme. Ce cinéma, dernier cinéma associatif de Paris, offre aux Parisiens, Banlieusards, gens de passage, un regard sur le monde grâce à une sélection de films venus d’ailleurs, de films portant un autre regard sur la société, donnant accès à la diversité, laissant libre-cours au rêve ou à la pensée.

Nous, collectif de soutien du cinéma La Clef, Parisiens du quartier, Parisiens d’autres quartiers, non-Parisiens se déplaçant jusqu’à La Clef pour La Clef, amateurs d’un cinéma de qualité, d’un cinéma à échelle humaine qui permet l’échange et la rencontre, sommes plus qu’attachés à ce cinéma.

Nous ne pouvons tolérer de voir disparaître ce qui nous permet de voyager, nous aérer, rencontrer l’autre, apprécier la diversité, d’être appréciés en tant que spectateurs plutôt que traités comme des consommateurs. Il porte en lui tout ce qui nous manque par ailleurs, promeut les œuvres d’art et d’essai et en soutient les réalisateurs, est un lieu de débat et de médiation culturelle, et nous relie dans toutes nos différences.

Ce cinéma en particulier doit être défendu en tant que cinéma de proximité, diffuseur de diversité culturelle, garant de qualité, et facteur de sociabilité.

Ce cinéma en particulier doit être sauvegardé en cela qu’il est en lui-même le symbole du cinéma indépendant de proximité, et que si celui-ci disparaît, alors nous avons tout lieu de croire qu’aucun autre ne va subsister.

Nous attirons votre attention, Madame la Ministre de la Culture, sur le fait que ces cinémas sont des vecteurs majeurs d’éducation populaire, de valorisation des expressions des populations, et sur la nécessité de préserver cette culture par ailleurs de plus en plus délaissée.

Nous vous demandons pour toutes ces raisons de faire en sorte qu’une loi soit proposée afin de préserver ces lieux exceptionnels de diffusion culturelle, en en empêchant la vente pour autre chose qu’un autre cinéma indépendant. Il nous semble évident que dans un contexte de tension immobilière tel que le connaît la ville de Paris, aucun gérant de cinéma indépendant ne pourra faire face, car tous seront vite engloutis par des propositions déraisonnables de marchands immobiliers.

Nous espérons avoir su trouver en vous une oreille attentive, et que tous nos efforts, avec votre aide, permettront une issue favorable : le maintien du cinéma La Clef, et la protection des cinémas indépendants au cœur des villes.

Le collectif Laissez-nous La Clef!

contact : laisseznouslaclef@gmail.com