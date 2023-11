La saison des ouvrages qui revisitent les salles de cinéma bat son plein. Après Paris Cinés: 1982-1992 des cinémas disparaissent de Jean-François Chaput puis Multiciné. Boris Gourevitch, l’homme des complexes d’Axel Huyghe et Arnaud Chapuy, le nouvel opus de Simon Edelstein débarque dans les rayons des librairies.

Avec Cinémas : un patrimoine français, l’infatigable voyageur-photographe a repris les chemins des salles obscures. Cette fois, c’est dans l’hexagone que Simon Edelstein s’est aventuré après un tour du monde en Inde, aux Etats-Unis, à Cuba, au Bangladesh… qu’il a relaté en photos dans le magnifique Le Crépuscule des cinémas, sorti il y a trois ans.

Réalisateur des Vilaines Manières (1973) et Un Homme en fuite (1980), Simon Edelstein parcourt depuis quelques années la Suisse, où il a vu le jour, et les contrées plus lointaines à la recherche des temples cinématographiques, qu’ils soient en activité ou abandonnés. Ces derniers, souvent en ruines, tiennent encore debout avant une inexorable destruction, liée aux changements des modes de consommation des films.

Plutôt que d’effectuer un inventaire exhaustif des quelques 2000 établissements français, l’auteur a choisi de graver sur le papier l’intérêt patrimonial de certaines salles, classées ou pas, tout en gardant un œil tendrement affectueux sur les petits cinémas de la France rurale, souvent ignorés des habitants eux-mêmes. En plus des façades, avec leurs enseignes Rex, Rialto, Eden, Star ou autres Familia qui nous replongent dans la mythologie du 7e Art, Simon Edelstein nous offre quelques vues de l’intérieur de salles, souvent des établissements mono-écran dans des petites communes ou en pays rural.

Classées par régions, ces superbes photographies parfois accompagnées du délicat texte de son auteur nous invitent à un voyage dans un passé parfois révolu. Bien qu’un grand nombre de salles dans le livre sont heureusement en activité, dont les multiplexes à l’architecture parfois audacieuses, d’autres sont aujourd’hui laissées à l’abandon. Avec Cinémas : un patrimoine français, Simon Edelstein nous touche une nouvelle fois au cœur.

Cinémas : un patrimoine français.

Préface de Jack Lang

Simon Edelstein

Novembre 2023, 288 pages.

Editions Jonglez

Ci-dessus: le Lumina à Audincourt (Doubs).

Ci-dessus: le Palace à Beaumont-sur-Oise (Val d’Oise).

Ci-dessus: le Renaissance à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Ci-dessus: l’Eden à Cosnes-Cours-sur-Loire (Nièvre).

Ci-dessus: le Berry à Dun-sur-Auron (Cher).

Ci-dessus: le Rex à Guérigny (Nièvre).

Ci-dessus: le Cap Ciné à Moulins (Seine-et-Marne).

Ci-dessus: le Royal-Palace à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).

Ci-dessus: le Majestic-Bastille à Paris.

Ci-dessus: le Vox à Strasbourg (Bas-Rhin).

Ci-dessus: le Ciné 32 à Auch (Gers).

Ci-dessus: le Rex à Brives-la-Gaillarde (Corrèze).

Ci-dessus: les Variétés à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret).

Ci-dessus: Simon Edelstein, lors de la présentation de son livre aux rédacteurs de Salles-cinema.com